Роскомнадзор опроверг новые ограничения в отношении Telegram

Российские компетентные органы не предпринимают какие-либо новые ограничительные меры в отношении Telegram. Об этом рассказали в пятницу, 16 января, в пресс-службе Роскомнадзора.

Комментарий регулятора последовал за публикациями ряда СМИ со ссылкой на источник на телеком-рынке о начале частичной блокировки Telegram. Вслед за этим в профильном думском комитете заявили, что "мягкие ограничения работы Telegram будут время от времени применяться, собственно, к мессенджеру".

Однако в Роскомнадзоре заявили, что по отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется, сообщает РИА Новости.

В июле заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин уверял, что российские власти не планируют блокировать иностранные мессенджеры. Однако "есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов".