Дмитриев раскрыл секрет о Гренландии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Секрет: Гренландия — это климатический рычаг. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод... запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур", — написал Дмитриев.

Он отметил, что северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии на фоне заявлений Трампа призвали уважать их территориальную целостность.