83 человека погибли при операции США в Венесуэле, сообщили в Минобороны республики

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в результате военной операции США погибли 83 человека, среди них по меньшей мере 47 военнослужащих страны. Его слова приводит портал Primicia.

"Как вы знаете, 32 кубинских товарища, которые были с нами, оказались среди 83 погибших, и мы оказали помощь более чем 112 раненым", — сказал министр.

США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. В результате атаки был похищен президент республики Николас Мадуро.