Ялта приходит в себя после мощного снегопада

Сюрпризы зимы в России и мире: от мощного снегопада в Крыму до аномальных холодов в Румынии. Ялта приходит в себя после разгула стихии. Из-за метели накануне отменили занятия в школах. Сложная обстановка на дорогах, гололёд спровоцировал рост ДТП. С перебоями работает общественный транспорт. Все городские службы трудятся в усиленном режиме. В регионе действует штормовое предупреждение.

Зимняя непогода свирепствует и в других странах мира. Непривычно холодно в Румынии. Сильные метели бушуют в Карпатах. Спасатели получают десятки звонков с просьбой о помощи. Двое пострадавших доставлены в больницу.

В Западном полушарии мощные снегопады не прекращаются в американском штате Нью-Йорк и в соседней канадской провинции Онтарио. В Торонто и других городах коммунальные службы не справляются и успевают расчищать для проезда лишь главные трассы.

А в Африке продолжительные ливни вызвали сильнейшие наводнения сразу в семи странах. Самая тревожная ситуация сложилась в ЮАР, Мозамбике и Зимбабве. В списке жертв уже более ста человек, тысячи эвакуированы. Размыты дороги, обрушены мосты. Закрыт для посещения старейший в ЮАР национальный парк.