Зоозащитники не смогли отменить огненный фестиваль в Испании

Сквозь дым и огонь под бой барабанов. Огненный фестиваль Luminarias прошёл в одной из деревень испанской провинции Авила.

Суть праздника проста: ночью самые отважные наездники на своих скакунах должны преодолеть горящие на улицах костры. Древнему обычаю несколько сотен лет.

По преданию, он появился после того, как в регионе прекратилась массовая гибель лошадей. Местные жители приписали это магическим свойствам огня и дыма, и, несмотря на протесты зоозащитников, до сих пор верят, что участвующим в фестивале всадникам весь год будет сопутствовать удача.