Москва пережила самую холодную ночь с начала года

Московский регион пережил самую холодную ночь с начала зимы. В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опускались ниже 26-градусной отметки.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 18 января будет ещё холоднее. А в начале следующей недели в Москве и области потеплеет до минус 10-14 градусов, пройдёт небольшой снег.

В середине недели погода будет напоминать мартовскую – 20 января ожидается от минус одного до минус шести градусов. Нулевую отметку термометры, скорее всего, не преодолеют, поэтому оттепели не будет.