Новобранцы Преображенского полка приняли присягу на Поклонной горе

В зале Славы музея Победы на Поклонной горе сегодня прошла торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Перед государственным флагом России и боевым знаменем полка выстроились больше сотни новобранцев. Для них с напутственной речью выступили офицеры, напомнив о воинском долге и служебных обязанностях.

Затем прозвучали слова священной клятвы на верность Отечеству. За торжественным построением следили не только однополчане и командиры, но и родственники молодых солдат.