Задержанный со стрельбой водитель "Порше" оказался рецидивистом

Голливудский боевик на улицах подмосковной Балашихи. Больше десяти выстрелов пришлось произвести сотрудникам ДПС, чтобы остановить дорогую иномарку. Водитель игнорировал требования полицейских, таранил служебные машины и пытался скрыться с места происшествия.

Те, кто наблюдал за происходящим из окон домов, вероятно, думали, что в Балашихе проходят съёмки какого-то боевика, н тем, кто оказался участником экшен-сцены, было не до смеха.

На кадрах оперативной съёмки видно, как дежуривший на посту наряд ДПС требует остановиться проезжавший мимо "Порше" с грязными номерами, но вместо этого водитель прибавил скорость.

Один из сотрудников ДПС пытался остановить взбесившийся автомобиль. Тогда водитель продемонстрировал недюжинную смелость и пошёл на таран. После предупредительного выстрела вверх полицейским ничего не оставалось, как открыть огонь по колёсам. Но и это не привело в чувство горе-шумахера. Он резко сдал назад, чуть не сбив сотрудника ДПС, влетел в сугроб и застрял.

Теперь неадеквата предстояло ещё вытащить из автомобиля. Пока полицейские выбивали стекло, водитель решил прикинуться пассажиром и перебрался на заднее сидение, но это не помогло.

Задержанный гонщик отказался от медицинского освидетельствования. Но полицейские уже поняли, с кем имеют дело. По данным следствия, пять лет назад его обвиняли в краже по предварительному сговору, а два года назад судили за приобретение и хранение наркотиков.

На кадрах оперативной съёмки видно, что рядом с обезумевшим водителем всё это время находился пассажир, который уже даёт показания. Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых в отношении сотрудника полиции. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.