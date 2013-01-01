Вот это совпадение: с Игорем Золотовицким простились в День артиста

В Москве простились с Игорем Золотовицким. Проводить в последний путь заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ пришли родные, ученики, коллеги по актёрскому цеху.

Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ имени Чехова. С 2013 года Золотовицкий возглавлял один из ведущих творческих вузов страны. Но он также хорошо знаком зрителю и по работам в столичных театрах, и по десяткам ролей в кино и сериалах. Последние 15 лет он занимал и пост директора Центрального Дома актёра.

Скончался Игорь Яковлевич 14 января на 65-м году после продолжительной болезни. Отпевание прошло в храме на Софийской набережной, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Многие отметили, что прощание с Золотовицким прошло в День артиста. Именно сегодня, 17 января в России впервые отмечается профессиональный праздник работников театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.