Спасатели в Приморье пытаются вразумить горе-рыбаков, выезжающих на лёд на машинах

Никакие постановления их не останавливают. Любители погонять по льду на машинах в поисках лучшего рыбного места не боятся ни штрафов, ни риска отдать свою жизнь за корюшку.

И даже горький опыт других их не учит. Каждый рыбак говорит, что ехал не туда, вот и провалился. И тех, кто как будто не туда заехал в этом году уже более десятка.

После крепких морозов запрет прогулок по льду отменили, а выезд на любом виде транспорта запрещён весь сезон. Просто предупреждением и памяткой отделаться уже не получится. Нарушителя ждут административная комиссия и штраф.

Спасатели с начала зимнего рыбного сезона регулярно проводят рейды. Одни при виде воздушной подушки с мигалками давят на газ и удирают, другие молча сматывают удочки.

Рыбакам-автомобилистам не стоит ориентироваться на толщину льда, говорят спасатели. В Амурском заливе ледостав проходит очень неоднородно.