Собянин рассказал о новой коммунальной технике в Москве

В Москве в минувшем году закупили почти две с половиной тысячи единиц коммунальной техники. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, столица постоянно модернизирует парк дорожно-уборочных автомобилей.

Так, среди новых моделей - современные грейдеры, подметальные и снегоуборочные машины, фронтальные погрузчики. На баланс поступили современные мощные роторы, которые могут одновременно очищать улицы и обрабатывать их противогололёдными материалами. Закуплена также техника для обслуживания катков и лыжных трасс.