В зоне СВО российские войска продолжают уверенное наступление на всех направлениях. Наиболее активно в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Там в результате успешных атак за минувшие сутки освобождены еще два населенных пункта, сообщает Минобороны.

В Запорожской области группировка "Восток" вклинилась в оборону противника на западном берегу реки Гайчур и установила контроль над населённым пунктом Прилуки. В ходе слаженных действий был взят крупный узел обороны площадью до 15 квадратных километров. Уничтожено два взвода националистов, пять пикапов и танк. А в ДНР противник выбит из Приволья.

В Харьковской области идёт ликвидация сил противника в окрестностях Купянска. Полностью зачищено от националистов Двуречанское. За минувшую неделю российские войска освободили семь населённых пунктов.