ФСБ предотвратила теракты против представителей власти в двух регионах

Сотрудники ФСБ предотвратили сразу несколько терактов в отношении представителей органов власти. Их готовили на территории Хабаровского края и Кабардино-Балкарии.

Задержаны два человека. 16-летний подросток планировал покушение на сотрудника полиции в городе Нальчик. А гражданин одной из стран Центральной Азии собирался поджечь административное здание в Хабаровском крае.

В телефонах подозреваемых обнаружены переписки с террористами, где изложены способы совершения преступлений, а также фотоинструкции. Возбуждены уголовные дела, задержанных заключили под стражу.