Собянин рассказал о цифровой трансформации столичного здравоохранения

В Москве ряд медицинских справок теперь можно заказать онлайн. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, за документами не нужно идти в поликлинику, достаточно оформить их в медкарте на портале мос.ру или в мобильном приложении.

Их заверяют электронной подписью и печатью и принимают в школах, вузах, спортивных секциях и других организациях. Так, дистанционно можно получить сертификат о прививках, справки о диспансеризации и отсутствии контактов с инфекционными больными.

Нововведение снижает нагрузку на поликлиники, освобождает врачей от рутинных задач и экономит время жителям столицы.