В России официально утвердили время ожидания скорой помощи

В России постановлением правительства официально утверждено время ожидания скорой помощи. Бригада должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, говорится в документе.

В постановлении есть исключения. К примеру, в разных регионах время может быть скорректировано с учётом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

На практике время прибытия скорой помощи в крупных городах может составлять и менее 20 минут. В сельской местности на большом расстоянии от медицинских учреждений и подстанций скорой помощи это время обычно увеличено.