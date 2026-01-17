В порту Италии арестовано побывавшее в Новороссийске судно

Власти Италии арестовали судно, побывавшее в Новороссийске. Корабль перевозил 33 тысячи тонн металла.

Судно задержала в порту Бриндизи итальянская финансовая гвардия. Точная принадлежность судна не указывается. Известно, что оно ходит под флагом небольшого океанического острова.

Корабль с металлом прибыл из российских территориальных вод в Чёрном море. Основанием для ареста стал европейский санкционный регламент о запрете на экспорт и импорт в Россию, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе американские военные захватили российский танкер "Маринера". Судно перевозило венесуэльскую нефть. Экипаж обвинили в нарушении американских санкций. Двух россиян - членов экипажа судна - позже по просьбе Москвы освободил лично Дональд Трамп .