Православные россияне встречают Крещенский сочельник

У православных россиян сегодня крещенский сочельник - день строгого поста перед встречей великого праздника Богоявления. Он посвящён одному из главных евангельских событий: крещению Иисуса Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Божественную литургию в Храме Христа Спасителя утром отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В церквях в этот день совершают и чин великого освящения. Крещенскую воду несут домой и употребляют весь год.

По народной традиции, в ночь перед праздником окунаются в специально вырубленные проруби - иордани. Безопасность крещенских купаний во всей стране обеспечивают сотрудники МЧС.