Новости из зоны СВО. Активные боевые действия идут под Константиновкой, российские войска окружают город, блокируя отряды радикалов. Последние рубежи националистов зачищают и на луганском участке спецоперации.

Накануне группировка "Восток" с ходу взяла Прилуки. И сегодня, не давая противнику передышки, атаковала позиции ВСУ в соседней Еленоконстантиновке. Вскоре половина села была уже за нашими штурмовиками.

Под Константиновкой, которую российские войска постепенно обходят с флангов, ВСУ практически потеряли ещё один пригородный район – посёлок Ильиновка.

Подтянуть резервы противнику не удается. Небо - под плотным контролем нашей беспилотной авиации. Военные говорят, что ВСУ уже почти не оказывают сопротивления и в селе Озёрное. До его освобождения остаются считанные дни. У ВСУ уже нет возможностей провести ротацию под огнём российских батарей.

В ЛНР боевики отступают из села Твердохлебовое. Оно уже больше чем наполовину находится под контролем российских воск. Ещё немного, говорят наши военные, и вся Луганщина будет полностью очищена от украинских нацистов.