В ночь на 18 января над Россией сбили 63 дрона ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 63 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Северной Осетии, Крыму, Ставропольском крае, Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Рязанской областях.

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилого пятиэтажного дома. Эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Тамбова, Пензы, Владикавказа, Грозного и Магаса.