Россия и Украина провели обмен посылками для пленных

Москва и Киев провели обмен посылками для пленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Известно, обмен проводился при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Стороны передали друг другу по две тысячи посылок, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения 12 жителей Курской области. По словам омбудсмена, Украина хочет обменять их на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием.