Трамп подложил свинью европейским партнёрам из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп ввёл тарифы на товары союзников в связи с Гренландией. Об этом он сообщил на платформе Truth Social.

Начиная с 1 февраля, с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут взиматься 10% на все товары, отправляемые в США. 1 июня тариф будет увеличен до 25%, если до этого времени Гренландия не войдёт в состав США.

Между тем, некоторые европейские чиновники обеспокоены заявлениями Трампа о Гренландии, поскольку они отвлекают внимание от украинского конфликта, пишет сегодня Politico.

По мнению партнёров и союзников Трампа, планы Вашингтона по приобретению острова выгодны России тем, что обостряют противоречия внутри НАТО. Стремление президента США получить Гренландию может ослабить западные альянсы, пишет издание.

После начала своего второго президентского срока Трамп не раз заявлял о планах присоединения Гренландии к США. Глава Белого дома часто меняет риторику, говоря то о покупке острова, то о военной операции по его захвату.