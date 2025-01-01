Умер Кирилл Кириченко — московский учитель-блогер, которого любили дети и тысячи подписчиков

Скончался известный московский учитель математики и блогер Кирилл Кириченко. Ему было всего 30 лет. Причиной смерти Кирилла Кириченко стала пневмония.

Кирилл прославился в социальной сети Instagram* своими роликами, в которых рассказывал о работе в школе, общении с детьми и своей жизни. Ученики любили его за умение интересно рассказывать о математике, чувство юмора и жизнерадостность. За аккаунтом Кирилла следили почти 60 тысяч человек. На блог в Telegram были подписаны больше восьми тысяч человек.

Как сам Кирилл сообщал в своем блоге, он попал в больницу накануне Нового года. "Бывают в жизни дни, к которым никогда не будешь готов. Мой 2025 - закончился реанимацией своего тело, теперь я за решетками, как в замке. С 30 на 31 с панической атакой я уже не справился и просто лез на стены. Такой некоторый тяжелый файтинг с мозгом. Не ждите в школе в январе. Я выиграю", - написал он 31 декабря.

За пять дней до этого Кириченко показал фотографию рецепта на антидепрессанты и заключение психиатра. Блогер сообщил, что ему диагностировали депрессию.

4 января Кирилл опубликовал видео из палаты. По словам учителя, у него диагностировали пневмонию с поражением легких 92%. 9-го числа он написал, что его переводят в другую больницу и готовят к операции, после чего перестал выходить на связь. Накануне сестра Кириченко сообщила, что он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии и врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

17 января Кирилла Кириченко не стало. Информацию о смерти подтвердили в школе 1517, где он работал.

* - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.