Каллас назвала страны, которые извлекают выгоду из разногласий между США и ЕС вокруг Гренландии

Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала США решать вопросы по Гренландии внутри НАТО и не отвлекаться от конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

"Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО. Тарифы рискуют привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание", — написала Каллас на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран Европы из-за Гренландии.

Она добавила, что РФ и КНР извлекают выгоду из разногласий между союзниками.

"Китай и Россия, должно быть, вовсю наслаждаются ситуацией. Именно они извлекают выгоду из разногласий между союзниками", — заключила глава евродипломатии.



17 января Трамп заявил, что США введут новые пошлины для восьми европейских стран из-за отправки военных на учения в Гренландию.