В Петербурге открылась выставка, посвящённая 83-й годовщине прорыва блокады

83 года назад в результате блестящей операции "Искра" советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. И кроме "Дороги жизни" по Ладожскому озеру, появилась связь с большой землёй по узкому коридору шириной около восьми километров. Жителям и защитникам непокорённого города это придало силы и уверенность в окончательной победе, хотя до полного снятия осады оставалось ещё больше года.

"Подвигу блокадного Ленинграда посвящается" - выставка с таким названием открылась в Санкт-Петербурге. Двести работ- живопись, графика, скульптура. Попытки осмыслить уроки истории и сохранить память о поколении победителей.

Внук музыканта Жавдета Айдарова передал петербургской филармонии уникальный архив. В нём есть программка ленинградской премьеры седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, известной как "Ленинградская симфония". 80 фамилий - ровно столько музыкантов удалось собрать в осаждённом Ленинграде. Партия малого барабана в знаменитом эпизоде нашествия досталась Жавдету.

Репетировал оркестр в здании радиокомитета, в квартале от филармонии. И однажды дирижёр не увидел своего барабанщика. Сказали: умер, в морге. Карл Элиасберг спустился в холодную мертвецкую отдать почести музыканту. Но внезапно Жавдет пошевелил пальцами. Оказалось, что он был в голодной коме. Его согрели, накормили и больше репетиции он уже не пропускал.

В день премьеры советская артиллерия вела шквальный огонь по противнику, ни одна бомба не упала на Ленинград. Как чудо, в тёмном городе сияли огромные люстры в зале филармонии.

До полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады оставалось ещё больше года. Но именно 18 января 1943 появилась надежда - можно не только выжить, но и победить.