В Саратовской области спасли застрявшую на льду косулю

От зимних холодов и природных катаклизмов страдают не только люди. Спасение братьев меньших - постоянная забота экстренных служб.

В Саратовской области сотрудники МЧС обнаружили косулю, которая пыталась перейти замёрзшую Волгу. Однако на льду её ноги постоянно разъезжались. Спасателям пришлось на руках нести животное до судна на воздушной подушке, и потом доставить на берег.

В столице Румынии пожарные прибыли к замёрзшему озеру и пришли на помощь дикому гусю. Чтобы добраться до птицы по скользкой глади, задействовали специальное снаряжение.