"Технополису Москва" исполнилось 20 лет

Важная дата в развитии столицы. Особой экономической зоне "Технополис Москва" - 20 лет. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, сейчас площадка объединяет более двух миллионов квадратных метров высокотехнологичной промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.

Там создано 30 тысяч рабочих мест, расположено свыше 240 компаний. Они выпускают редкую продукцию для нужд города, страны и зарубежных партнёров. В минувшем году было запущено производство инновационных лекарств, робототехники и микроэлектроники.