Европейские политики в шоке от имперских замашек Трампа

Послы всех стран Евросоюза съезжаются сегодня в Брюссель на экстренное совещание. Поводом стало введение Дональдом Трампом дополнительных пошлин в отношении государств, которые выступили против приобретения США Гренландии.

Повышенные 10-процентные тарифы начнут действовать с 1 февраля в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. С июня они должны повыситься до 25%, если к этому времени Гренландия не войдёт в состав США.

Решение направить на остров военных из Европы Дональд Трамп назвал очень опасной игрой. На этом фоне в столице Гренландии - городе Нуук, а также в Копенгагене и других городах Дании прошли массовые митинги против аннексии со стороны США.

А вот глава евродипломатии Кая Каллас призвала лидеров ЕС попытаться решить проблему Гренландии внутри блока НАТО и не отвлекаться от главной задачи - продолжения помощи Киеву.