Матвиенко назвала блокаду Ленинграда крупнейшим геноцидом в истории

День памяти и надежды. Сегодня - 83-я годовщина прорыва фашистской блокады Ленинграда. 18 января 1943 года советские войска смогли восстановить сухопутную связь с осаждённым городом.

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия. К Монументу героическим защитникам Ленинграда возложили венки, а вечером зажгут "Лучи Победы" - прожекторы, напоминающие о борьбе с авианалётами. Это -символ подвига жителей и защитников города.

Блокада продлилась почти 900 дней. От голода, холода и обстрелов погибли, по разным данным, до полутора миллиона человек, но город выстоял.

Память о подвиге Ленинградцев, правду о преступлениях и зверствах фашистов необходимо передавать новым поколениям без искажений и умалчиваний. Об этом заявила председатель Совета Федерации. Валентина Матвиенко отметила, что особенно важно в наши дни - донести это и до молодёжи других стран.

"Когда мы слышим из Европы просто чудовищную ложь о том, что Россия за столетие якобы напала на 19 стран, а ни одна из европейских стран на Россию не нападала. И хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов - их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи. Скажу прямо - считаю такие заявления преступными. Мы не позволим этим преступникам уничтожить истину и переписать историю. Блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, осуществленного европейскими фашистскими странами", - отметила Матвиенко.