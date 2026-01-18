Россия и США проведут переговоры о сведении МКС с орбиты

Москва и Вашингтон в этом году обсудят вопрос о сведении с орбиты Международной космической станции. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Переговоры проведут делегации "Роскосмоса" и НАСА. По предварительным данным, в 2028 году станция прекратит работу, а до 2030 года её сведут с орбиты.

Создание МКС началось в 1998 году. Срок её эксплуатации был 15 лет и должен был закончиться 2013 году. Позднее его продлили до 2020 года, а потом продлевали ещё два раза.