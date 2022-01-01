Нанесён удар по транспортной инфраструктуре на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по предприятиям по сборке беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры противника. Об этом сообщили в Минобороны.

За последние 24 часа средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS и 220 дронов ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.