В России активизировались мошенники, предлагающие совместные поездки на авто

В России активизировались мошенники, использующие схему с совместными поездками на автомобиле из отдаленных населённых пунктов. Как сообщили в МВД, аферисты публикуют в чатах и группах предложения о поиске попутчиков.

После получения отклика злоумышленники просят продолжить диалог в мессенджере, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.

Затем происходит похищение личных данных и денежных средств жертвы. В связи с появлением нового вида мошенничества, гражданам советуют заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.