Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Крещенские морозы откладываются. Похолодание, заглядывавшее в столичный регион в начале выходных, растеряло силу. В начале недели ожидается потепление: после 20-градусных морозов будет от минус трёх до минус пяти градусов.

Но к пятнице северные ветры снова возьмут своё. Температура постепенно опустится до 11-15 градусов. А некоторые погодные модели по ночам пророчат и вовсе до минус 30-ти.

Природа, конечно, ещё может передумать, но очень тёплые вещи явно пока не стоит прятать в шкаф. Осадки ожидаются в ежедневном режиме, но обильными они не будут.