Чем живёт Крюково - московский район с военной историей

В этих местах найдены следы стоянок эпохи бронзового века. Здешняя железнодорожная станция - старейшая в России, ей 170 лет. В окрестностях жили Кутузовы и Долгоруковы, бывали Пущин и Аксаков. Во время Великой Отечественной войны здесь был самый горячий участок Битвы за Москву.

Всё это – о районе Крюково. Название местности произошло от древнерусского слова "крюк", которое раньше означало символ власти, жезл. Крюково - самый большой по площади район Зеленограда, здесь проживает почти половина округа. А ещё он единственный в столице удостоен звания "Района воинской доблести". В декабре 1941 года здесь, у железнодорожной станции, решалась судьба Москвы.

Станция "Крюково" — одна из старейших в Москве, она была открыта в 1851 году вместе с Николаевской железной дорогой, которая связала Петербург и Москву. Это был вокзал и две деревянные платформы. Они не сохранились. Старинные станционные постройки были взорваны в конце ноября 1941 года, чтобы противник не получил прямую дорогу на Москву и готовый укреплённый пункт.

После войны на месте исторического вокзала построили типовое здание, которое сохранилось до сих пор. Спустя 80 лет, в годовщину событий, в районе была открыта памятная стела.

В современном Крюкове есть зеленые зоны, пруды, рядом - лесные массивы. А ещё в Крюкове есть необычный парк "Живые камни". Сейчас они спрятаны под снегом. Это валуны из Приэльбрусья, которые оживают каждую весну - покрываются мхом, травой и мелкими цветами. Камни даже поливают, чтобы поддерживать растительность.

В прошлом году в районе открылся детский сад на 250 мест. Его построили на территории бывшей промзоны. Для десяти групп созданы все условия - раздевалки, игровые, спальни и буфеты. Музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий - лишь часть инфраструктуры. Самое главное, в дошкольном корпусе - собственное полноценное питание.

Новый спортивный комплекс "Горизонт" был построен в 2024 году. Здесь проходят самые разнообразные занятия - от аквааэробики и плавания до атлетической гимнастики. Ещё в Крюкове есть территория для души - самая большая в округе библиотека театра и кино. Здесь можно уютно устроиться с книгой, а ещё оказаться в эпицентре культурных событий района.