Силы ПВО России 18 января сбили в регионах 17 беспилотников

В течение дня над Россией сбиты 17 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Белгородскую, Орловскую, Курскую и Брянскйую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью в российских регионах сбили 63 украинских беспилотника. Атаке подверглись 11 регионов и акватория Азовского моря. Из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Тамбова, Пензы, Владикавказа, Грозного и Магаса.

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилого пятиэтажного дома. Эвакуированы 70 человек, трое пострадали.