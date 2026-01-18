Россиян предупредили об изменении правил авиаперелётов с 1 марта

В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта. О нововведениях в интервью РИА Новости напомнил депутат Александр Якубовский.

В частности, авиаперевозчикам вменяется в обязанность информирование пассажиров об условиях перелёта, порядке изменений в билете, отказе от перевозки и о возврате денег за билет.

Ещё есть важные изменения для семей с детьми: устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам только соседние места.

В новых правилах появился критерий задержки рейса более чем на 30 минут. И что важно, в них прописаны обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах при задержках рейсов.