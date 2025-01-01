В районе Запорожской АЭС объявлено перемирие для ремонта ЛЭП

В районе Запорожской АЭС объявлено временное локальное перемирие для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередачи, питающей станцию. Ремонт ЛЭП идёт под контролем специалистов Международного агентства по атомной энергии, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Ремонтирует линию украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и следят за работами.

В конце декабря 2025 года в районе Запорожской АЭС уже объявляли локальное перемирие для восстановления внешних линий энергоснабжения.

23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из-за боевых действий. Работа станции какое-то время зависела от аварийных дизель-генераторов.