Дачников предупредили о грядущих изменениях в деятельности СНТ

В России планируют уточнить требования к земельным участкам. Изменения, в частности, коснутся деятельности садовых некоммерческих товариществ (СНТ), следует из документов правительства.

Поправки в действующее законодательство подготовил Росреестр. Изменения предполагается внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Не исключено, что изменения произойдут уже в этом году.

В частности, речь идёт о поправках, совершенствующих права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ – дорогах, проездах, спортплощадках, мест для сбора мусора, инженерных коммуникациях.

Сейчас по закону все эти объекты и локации должны находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Поправками предлагается упростить эту процедуру, предусмотрев, что владеть ими смогут, например, электросетевые или газовые компании.