The Times: Германия готовит ответ США на пошлины

Германия может значительно поднять для США арендную плату за использование военных объектов на своей территории в ответ на пошлины Вашингтона. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник.

При этом вариант с закрытием американских военных баз на территории Германии не рассматривается, уточнили в издании. Речь о базах США в Рамштайне и Штутгарте.

Ранее 17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении с февраля пошлин в 10% против ряда европейских стран, среди которых Дания, Великобритания, Норвегия, Швеция, Германия, Нидерланды, Франция и Финляндия. С июня размер пошлин увеличится до 25%. Они будут действовать до завершения сделки о покупке Гренландии Вашингтоном.