Работа роддома №1 в Новокузнецке приостановлена на 90 дней

Суд в Кузбассе приостановил на 90 суток работу роддома № 1 в Новокузнецке, где умерли девять детей, из-за выявленных нарушений. Об этом 19 января сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

В ходе заседания установлено, что 15 января при проведении эпидемиологического расследования в отношении роддома были выявлены нарушения в соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека.

"Суд… признал Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 Кодекса РФ об АП, и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 Государственного автономного учреждения здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова" по приему пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений", — отмечается в сообщении.

13 января стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных детей. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.