Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на понедельник, 19 января, 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 31 БПЛА сбит над территорией Белгородской области, 29 – над Саратовской областью, 25 дронов – над Воронежской областью.

Кроме того, по три беспилотника ликвидировали над Брянской и Тамбовской областями, еще один – над территорией Курской области.

Между тем киевский режим признал "дроновый потенциал" России. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Россия увеличивает производство ударных беспилотников типа "Шахед", а также ложных целей и разведывательных аппаратов.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что мировой спрос на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вырастет к 2030 году на 120%, а на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) – на 400%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корпорации, российский разведывательно-ударный комплекс "Ланцет" вывел из строя более 4 тысяч единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).