Суд закрыл роддом в Новокузнецке на 90 дней после смерти младенцев

Суд приостановил деятельность акушерского стационара № 1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова", в котором за новогодние праздники скончались девять младенцев. Об этом рассказали в понедельник, 19 января, в пресс-центре судов Кемеровской области.

Как уточняет пресс-служба судов в своем Telegram-канале, в судебном заседании было установлено, что в работе акушерского стационара имеются нарушения: несоблюдение санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению.

Представитель роддома подтвердил суду признание вины в инкриминируемом нарушении.

Суд, запретив акушерскому станционару работу в течение 90 дней, при этом разрешил доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обеспечит надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме. Следствие ведется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

В Кремле назвали случившееся в новокузнецком роддоме большим горем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родителям, которые потеряли своих детей, а также подчеркнул, что крайне важно не допустить повторения случившегося.