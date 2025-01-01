Два скоростных поезда столкнулись в Испании: министр назвал аварию "крайне странной"

Более 20 человек погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения скоростных поездов в Испании.

Инцидент произошел на юге страны в воскресенье около 19:40 (21:40 мск). Столкнулись поезд Малага - Мадрид и поезд Мадрид-Уэльва. Один из вагонов первого поезда полностью перевернулся.

"Я не могу назвать причины, потому что на данный момент мы их не знаем. Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке", - прокомментировал ситуацию министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

Он добавил, что поезда были новые, а участок железной дороги, на котором произошла авария, обновили в мае 2025 года.

В настоящий момент на месте крушения работают экстренные службы. Пассажиров из искореженных вагонов извлекли. Железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии было прекращено, передает "Интерфакс".