Узнавшая о принудительном выселении Лариса Долина смеялась и потягивала кальян

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Сообщается, что певица потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ. Пока Полина Лурье ждала ключи, Лариса Долина сидела у пляжа с кальяном, играла в "Крокодила" и радовалась безлимитным коктейлям, сообщает Mash.

Артистка взяла премиальный номер и пакет Ultra All Inclusive: семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес. В основном Лариса Долина сидела в номере. Днем она могла выйти к морю: кальян, напитки, семейные игры. За новостями из России следила — читала телеграм-каналы и обсуждала происходящее с близкими. В момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян.

Вернуться в Россию певица должна завтра, 20 января.