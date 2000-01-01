Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле

Магнитные бури уровня G3/G4 прогнозируются на Земле во вторник, 20 января, из-за сильной вспышки на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук.

Как поясняют ученые в своем Telegram-канале, речь идет о довольно сильном взрыве на Солнце, в который была вовлечена вся центральная область звезды размером около полумиллиона километров. Эта вспышка привела к выбросу в космос сразу двух крупных протуберанцев.

В настоящее время выброс солнечного вещества летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца составляют примерно 2000 километров в секунду. На пути к Земле поток должен замедлиться, однако скорость останется очень быстрый.

Ранее отмечалось, что "оккупация" Солнца корональными дырами началась еще в первые месяцы 2025 года, из-за чего количество магнитных бурь выросло на 60%. Судя по состоянию Солнца, тенденция не изменится — в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников советует не планировать на дни магнитных бурь задачи, требующие высокого уровня концентрации, сократить психоэмоциональные нагрузки, скорректировать режим сна и отдыха, правильно питаться. Люди с заболеваниями должны следовать медицинским рекомендациям лечащих врачей.