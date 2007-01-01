Сын Певцова и Дроздовой вырос красавчиком: вот как он сейчас выглядит

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году во время съемок "Прогулки по эшафоту". Спустя три года актеры официально зарегистрировали отношения. С тех пор они неразлучны.

В 2007 году Дроздова родила Певцову сына. Мальчика назвали Елисеем. В этом году ему исполнится 19 лет. В отличие от многих детей знаменитостей, Елисей ведет крайне закрытый образ жизни: он не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении, не дает интервью. Если же юноша и появляется на публике, то только в качестве сопровождения именитых родителей.

Вот так вышло и на днях, когда Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов пришли проститься с прославленным артистом, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Пара предпочла не привлекать к себе излишнего внимания, поэтому быстро прошла мимо журналистов. Однако представители СМИ заметили актеров и их сына и сделали фотоснимки.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кадры быстро оказались в Сети. Многие интернет-пользователи назвали сына Дмитрия и Ольги красавчиком и отметили, что наследник пары сумел гармонично сочетать в себе черты обоих родителей.