В России предложили изменить график работы детсадов

Работу детских садов в России могут продлить на один час - до 20:00. В настоящий момент сады работают с 7:00 до 19:00 пять дней в неделю.

С инициативой выступила заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

По ее словам, действующий режим работы садов не соответствует графику занятости родителей. Очень часто дети заканчивают свое пребывание в дошкольном учреждении раньше, чем родители успевают их забрать.

"Сад должен работать до восьми часов вечера совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка", - сказала она РИА Новости.

Москвитина подчеркнула, что решение о продлении работы детских садов должно быть принято на уровне федеральных властей. Несоответствие графиков родителей и детсадов напрямую влияет на демографию, считает чиновник.