Православные верующие отмечают Крещение Господне

Православные верующие отмечают сегодня Крещение Господне или Богоявление - один из главных христианских праздников. В этот день Иисус крестился реке Иордан. В храмах по всей стране проводятся торжественные богослужения, совершается чин освящения воды. С праздником связана и любимая народная традиция - погружение в купель. Помехой не стали даже сильные морозы во многих российских регионах.

Окунуться в ледяную воду, чтобы исцелиться духовно и физически. Православные верят - вся вода в эту ночь становится святой. Сегодня по всей стране вспоминают о важном библейском событии - крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Для многих купание в освящённой проруби - ежегодная традиция, в которой участвуют целыми семьями, вместе с детьми.

Одними из первых праздник встретили во Владивостоке - с настоящими крещенскими морозами. В Хабаровском крае желающих окунуться в прорубь не остановили даже суровые морозы ниже минус 20. В Челябинске - минус 11, к местам купаний выстроились очереди.

Самара, Чебоксары, Курск, Ростовская область - по всей стране верующие испытывают в этот праздник особые чувства и ощущают единение с Богом и народом.

А в Крыму можно окунуться в те же воды, в которых принял крещение князь Владимир. В Херсонесе в прошлом году на поверхность вывели часть русла реки Героон, которая за столетия ушла под землю.

Омовение в купели совершили и военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий. Десантники Донского казачьего полка, выполняющие задачи в составе группировки "Север", приняли участие в богослужении и провели обряд крещенских купаний в Сумской области.

"Вера для каждого бойца является основополагающей его подвига, его самоотверженности, его самоотдачи при ведении боевых действий с противником", - отметил Александр Сарычев, заместитель командира десантно-штурмового полка по ВПР.

Богослужение и традиционные крещенские купания прошли в Подмосковье в Главном храме Вооруженных Сил России. Здесь освятили сразу несколько купелей, окунаться в которые могут одновременно 14 человек. В праздничных мероприятиях приняли участие более двух тысяч человек, в том числе военнослужащие Московского гарнизона.

В Москве открыли 40 купелей. Погода в столице достаточно комфортная для тех, кто решил окунуться - выше минус 10. Этой ночью к прорубям выстраивались длинные очереди. Приобщиться к традиции готовы и некоторые иностранцы.

Этот день в православном календаре называют также Богоявлением. Считается, что именно с Крещения Господня Иисус начал своё служение и проповедь среди людей. Поэтому для верующих особенно важно посетить богослужение в церкви и набрать святой воды.

Купели будут открыты сегодня до 6 часов вечера. Однако даже для верующих окунаться в них на Крещение необязательно. Главное - очистить помыслы.