В зоне спецоперации российские войска берут в окружение Константиновку - ключевой укрепрайон неонацистов на пути к Краматорску. Наши штурмовые группы зашли в южные пригороды. Идут бои за Ильиновку и Яблоновку. Ликвидирована большая группа иностранных наёмников. Продвижение - и на Харьковском направлении. Десантники закрепились ещё в двух населённых пунктах к югу от освобождённого Волчанска.

Прилуки в Запорожской области под контролем российской армии. Населенный пункт освободили в минувшую субботу штурмовики группировки "Восток". Сегодня Минобороны опубликовало рассказ наших бойцов.

Занят крупный узел обороны противника площадью более 15 километров, что позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.

В соседней Херсонской области успешно действуют подразделения группировки "Днепр". Уничтожают живую силу и технику противника на правом берегу. А небо от вражеских беспилотников - разведывательных и ударных - надежно прикрывают зенитчики.

Пристрелочный выстрел, еще один - и тяжелый БПЛА самолетного типа уничтожен. И так постоянно - в любое время дня и ночи: обнаружить цель для наших бойцов не составляет труда.

А это наши операторы войск беспилотных систем запустили ударный БПЛА "Молния - 2" на Купянском направлении в Харьковской области. Потеряв город, украинские боевики пока не оставляют попыток контратаковать, но неизменно оказываются под ударом наших беспилотников и артиллерии.

А это расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Центр" ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Сорвана ротация вражеских подразделений. Командир батареи рассказывает о своих сослуживцах.

Всего за сутки подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 145 бригад и трех штурмовых полков по всей линии соприкосновения в зоне своей ответственности. Уничтожены более 540 украинских военнослужащих, большое количество бронетехники, автомобилей и средств связи противника.