Среди европейских спонсоров киевского режима украинская повестка отходит на второй план. Все внимание Старого Света переключилось на притязания США на Гренландию. ЕС в срочном порядке пытается выработать контрмеры. Накануне в Брюсселе прошел экстренный саммит стран участниц объединения. На нем, как пишут мировые СМИ, обсуждалось введение пошлин на американские товары на сумму 93 миллиарда евро. По данным "Блумберг", данный вариант рассматривается как крайняя мера, на случай провала дипломатических усилий. Впрочем, Дональд Трамп отступать от своих планов, похоже, не намерен.

