На Ближний Восток направляется авианосец ВМС США "Авраам Линкольн"

На Ближний Восток направляется американский авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении двух эсминцев. Группа уже вошла в Малаккский пролив - он разделяет Западную Малайзию и Суматру.

К месту назначения корабли дойдут к концу недели. Вашингтон наращивает силы в регионе. В Иорданию прибыли 12 истребителей F-15, и в ближайшее время ожидается новое пополнение. А военно-транспортные самолеты США замечены на базе в Индийском океане. Ранее ее использовали для ударов по ядерным объектам Ирана.

На фоне протестов, которые охватили Исламскую республику в конце прошлого - начале этого года, Дональд Трамп заявил о возможной интервенции. Тегеран обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Сейчас обстановка в стране стабилизировалась. Улицы патрулируют военные.